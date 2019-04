No te escucho: Cande Tinelli desactivó comentarios en Instagram

El debut de Cande Tinelli en el Festival Lollapalooza el último fin de semana no fue el deseado: el calor –ella tocó a las 14– afectó los equipos en el escenario y además de suspender la presentación por unos minutos, tuvo varios problemas de sonido.

La diseñadora compartió fotos del recital en Instagram y allí, además de felicitaciones, recibió críticas.

Para evitar que la mirada ajena le empañe el momento, Cande decidió cerrar los comentarios en esas publicaciones.

"Tengo días de mucha plenitud últimamente, que se los debo a ustedes y a todo lo bueno que me esta pasando en la vida. Hoy tuve un día bastante de mierda por problemas personales, y me encuentro en mi cuenta, un lugar donde yo muestro mi ser y toda mi intimidad, una cantidad de agresión, que me hizo colapsar y decidir sacar los comentarios”, explicó la hija de Marcelo Tinelli, en una nueva publicación.

“Le pido disculpas a la gente que es amorosa conmigo y me dejan hermosos mensajes. Pero no me gusta la agresividad porque yo no soy así. No la tolero”, continúa el texto.

"Respeto las diferentes opiniones, pero no la violencia verbal. Les deseo a todos mucho mucho pero mucho amor. Y sepan que cuanto mas amor den, mas amor van a recibir”, cerró.