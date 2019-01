Nominada a los Grammy no encuentra vestido por su talle

Bleta Rexha, más conocida como Bebe Rexha, denunció que no consigue vestido para asistir a la gala de los Premios Grammy debido a su talle. Expresó su enojo en las redes sociales.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, la cantante estadounidense de origen albanés, que saltó a la fama por colaborar en el sencillo “Take Me Home” del grupo de disc jockeys Cash Cash, o temas como “Ferrari” o “I'm a mess” y colaborar con David Guetta y Nicky Minaj, está nominada a los Grammy pero las grandes marcas de ropa no quieren vestirla por tener un cuerpo “demasiado grande”.

La artista salió al cruce de las grandes marcas con un fuerte video que publicó en su cuenta de Instagram: "Lo siento, tenía que sacar esto de mi pecho. Si no te gusta mi estilo de vestir o mi música, eso es una cosa. Pero no digas que no puedes vestir a alguien que no tenga una talla de pasarela. ¡Somos hermosos de cualquier tamaño! ¡Pequeño o grande! Y mi culo de la talla 40 va a ir igualmente a los Grammy".

"No quiero llevar sus putos vestidos.¡Es una locura! Están diciendo que todas las mujeres del mundo con más de una talla 38 no pueden estar guapas con sus vestidos", agregó.