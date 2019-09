El periodista Luis Novaresio habló por primera vez de su vida privada y fue con todo al presentar a su novio, Braulio Bauab. Horas después, brindó una entrevista donde amplió sobre su actualidad afectiva y no descartó el casamiento.

"Busqué mucho, pero a veces las búsquedas no se condicen con el resultado, y el Universo generó que mi búsqueda de estar bien a mis 55 años sea satisfecho. Yo trato de ser muy reservado, pero ahora no sé qué vendrá, quizá me tendré que casar. Si eso pasara sería en Rosario", sorprendió en una entrevista con Catalina Dugli en su programa radial por La Once Diez, tras confirmar en las redes sociales su relación con un empresario inmobiliario.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, todo comenzó con una romántica declaración al subir a recibir el premio Martín Fierro de Cable, sin destinatario, y terminó finalmente en las últimas horas con una declaración de amor pública en las redes sociales.

El periodista y conductor confirmó su relación con Braulio Bauab, un empresario del rubro inmobilario que conquistó su corazón, y con quien no dudó luego en compartir una historia en Instagram certificando este gran momento. "Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé además que compartirla la hace más plena", expresó junto a la foto juntos.

Tras confirmar públicamente su romance, habló con Dugli sobre el momento que está viviendo: "Yo hice del bajo perfil algo muy fuerte, no porque tenga nada que ocultar o no este orgulloso de todo lo que me pasó y me pasa, sino porque muchas veces cuando uno habla de su vida personal, involucra a la familia. En mi caso personal, me dijeron expresamente que no les interesa este grado de notoriedad. Es como una carga innecesaria para ellos", expresó el periodista sobre su decisión de mantener reservada su vida privada.

"Yo estoy pasando un momento muy bueno de mi vida. Sobre esto no tengo mucho más para decir, solo que la estoy pasando muy bien, que estoy muy bien, y que no quiero hablar si no es en mi nombre. Cuando se involucran a otras personas, trato de ser muy respetuoso. Estoy recontra bien", agregó.

