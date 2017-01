Nueva ficción: comienza Quiero vivir a tu lado

Mike Amigorena, Florencia Peña, Paola Krum y Alberto Ajaka encabezan el elenco de Quiero vivir a tu lado, la tira que produce Pol-ka y podés seguir en la pantalla de El Tres desde este lunes a las 22.

El Gerente de Contenidos de El Trece Adrián Suar definió a la serie como "una comedia romántica" que arrancó con "la idea de hacer algo distinto pero arrancamos pensando en el mismo genero, una comedia romántica que respeta las reglas del género".

"Buscamos que el programa tenga onda, que genere empatía en el publico, arrancamos de un buen libro y una buena dirección y buscamos a los actores que para mi son estos integrantes de lo que yo defino «El Club de la Comedia» que le ponen el cuerpo a los actores", añadió.

"Hace mucho que que no me encontraba con mis amigos, los comediantes que tienen un lenguaje único, donde uno puede hacer cosas muy disparatadas y hacerlas muy serio. es un elenco muy distintos y muy parecidos, de muchos años de carrera, de éxitos. Y he podido ver con la inteligencia con la que hacen el programa", añadió.

Los libros de Quiero vivir a tu lado son de Leandro Calderone y Carolina Aguirre y la dirección corre por cuenta de Daniel Barone y Gustavo Luppi, que tendran a cargo un elenco que también integran Muriel Santa Ana, Gabriela Toscano, Mario Pasik, Betiana Blum, Carlos Belloso, Mauricio Dayub, Jimena Barón, Lizy Tagliani, y Darío Barassi.

Próximo Lunes a las 22hs por El Trece

Esta nueva ficción cuenta la historia de dos matrimonios vecinos, donde los hombres, Tomás (Amigorena) y Alfred (Ajaka), amigos desde la adolescencia, mientras que sus respectivas esposas, Natalia (Peña) y Verónica (Krum), súper compinches.

Sus hijos prácticamente se han criado juntos, casi como hermanos. Y sus familias -en particular Marcela (Santa Ana) hermana de Tomás- empleados, jefes y amigos –entre las que se destaca Susan (Toscano), íntima de Natalia- se conocen todos entre sí.

Han compartido vacaciones, festejos y la casa, porque ambos matrimonios viven en casas contiguas desde hace veinticinco años.

Lunes 23 por El Trece

Sin embargo, estas vidas tranquilas y rutinarias que aparentan total felicidad se verán sacudidas por una noticia que traerá al presente un romance del pasado, un amor contenido que, hasta el día de hoy, dos de esos amigos han preferido callar para no lastimar a nadie, según señala la sinopsis.