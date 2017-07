Pamela Stupia: “Leer siempre es una buena idea”

Siete horas firmando ejemplares de su primera novela en la última Feria del Libro de Buenos Aires. Medio millón de seguidoras y seguidores en su canal de YouTube. Una comunidad de “followers” que se multiplica en las redes.

La escritora y periodista Pamela Stupia es quien ostenta los créditos arriba citados. Activa bloggera, extendió los posteos de Fashion Diaries –donde publica tips de belleza, looks y moda– a su canal de YouTube y cuentas de Instagram y Twitter con más consejos y capturas cotidianas.

Su primera novela 14/7 El descubrimiento (Planeta) se convirtió en un éxito editorial a poco de editada.

La historia está protagonizada por Cielo, Mara, Guillermina y Bianca; todas nuevas alumnas de una escuela secundaria en una también una nueva ciudad. En la trama, mientras enfrentan el desafío de ser aceptadas, se preguntarán sobre lo fortuito de su encuentro y aquello que el destino no quiere revelarles

“La verdad es que no tenía idea de lo que podía pasar porque nunca lo había hecho y no necesariamente a alguien que ve videos o lee sobre moda, le gusta leer, así que fue todo un desafío”, explicó Pamela Stupia a Rosario3.com.

Al ser consultada sobre cómo fue que surgió la posibilidad de escribir la novela, la autora reveló que fue tras una charla con la editorial.

“La gente de Planeta se contactó conmigo y me preguntaron si me gustaba la idea de escribir algo. Me dijeron que estaban abiertos a escuchar mis ideas y, a partir de allí, me puse a pensar en la historia. Una vez que se las presenté, les gustó y avanzamos”, reveló.

El tiempo de escritura estuvo marcado por la decisión de presentar la historia en la Feria del Libro de este año– “escribí diez capítulos en un mes y el resto del libro en una semana”–, en tanto que el título (números y palabras) guarda estricta relación con la trama: “14 y 7 son claves en la historia. Si te cuento por qué, te cuento todo.”

Stupia señaló que su bien se trata de “un libro juvenil" no necesariamente es "para adolescentes."

“Yo leo libros juveniles y tengo 33 años”, afirmó la autora, que ya trabaja en la segunda parte de la historia con la intención de editarla antes de fin de año.

De punta a punta, 14/7 es mi ser en su total expresión (?) no hay palabra que no haya salido de mi mente y mis dedos tecleando alguna noche entre cafés que se fueron acumulando en mi escritorio hasta fastidiarme. Cada rasgo de cada personaje lo cree en mi mente para ustedes y hoy no tengo palabras para explicar el poder gradioso que tenemos en nuestras manos cuando nos permitimos crear algo, lo que sea ❤️ Gracias a todos los que hicieron de este libro, el mas vendido entre muchos y geniales libros juveniles que tiene la editorial (y otras editoriales tambien, obvio) gracias a @planetadelibrosar por la confianza! Esto no se termina ni ahí y el segundo libro los va a dejar así: #CatorceBarraSiete

A la hora de “explicar” la repercusión de la novela, Stupia repartió los créditos: “El tener redes sociales activas y seguidores ayudó a que muchos me conozcan antes de este libro y tengan ganas de leerlo. Pero luego, una vez que lo leyeron, creo que lo que generó el mejor impacto son los personajes. Son fuertes, opuestos, reales...”

“La tecnología es parte de la cotidianidad de todas las personas, todos tenemos redes sociales y grupos de WhatsApp. Quería que los personajes sean tan reales como nosotros y me gustó la idea de que si bien van a tener que resolver algo realmente enorme, no dejen de ser chicas comunes”, abundó.

—Te formaste como periodista, tenés tu blog, tu canal de YouTube, y ahora una novela. ¿Qué sigue?

— No soy de planificar mucho lo que hago, siempre intento hacer lo que me gusta. Estudié periodismo y trabajo en medios hace mas de diez años, no es algo que planeo dejar de lado. Además, en cierto sentido, lo que hago en mi blog y canal es también periodismo. En cuanto a la escritura, lo estoy disfrutando mucho, así que seguramente continúe por este camino.

—¿Tuviste alguna oferta para llevar la historia al cine?

—Por el momento no tuve ofertas, pero me encantaría que suceda. Es una historia que podría adaptarse perfectamente a ese formato.

—¿Por qué hay que leer 14/7 El descubrimiento?

—Leer siempre es una buena idea, además de que nos ayuda a pasar un buen rato y a desconectarnos nos invita a activar la imaginación. Cuando vemos una película no podemos elegir cómo son los lugares o los personajes. Leer un libro los permite crear. 1"4/7" es una historia que si bien tiene un fondo de fantasía y ciencia ficción, no es pesada de leer, es ágil.