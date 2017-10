Para el arbolito: The Rolling Stones edita nuevo compilado en diciembre

El grupo británico The Rolling Stones sacará a la venta el viernes 1 de diciembre su nuevo álbum recopilatorio On Air, en el que se recogen grabaciones poco escuchadas y de los días de formación de la banda.

El tracklist está conformado por grabaciones del grupo para la BBC entre octubre de 1963 y septiembre de 1965.

Dec 1 is the release of The Rolling Stones On Air - an album of recordings from the 60’s & the band's formative days https://t.co/AZ5AORUSS9 pic.twitter.com/U21iI5t1tg — The Rolling Stones (@RollingStones) 6 de octubre de 2017

La placa tiene un total de 18 temas en su versión simple y 32 en la deluxe; y ocho de esas canciones nunca fueron editadas por la banda, incluido su primer simple, "Come on" (de 1963).

Entre ellas, se destacan "Roll Over Beethoven", "Memphis, Tennessee" y "Beautiful Delilah" (todas de Chuck Berry), que ilustran la energía del Stones en sus inicios, "Fannie Mae" (originalmente grabada por Buster Brown en 1959), el tema de Tommy Tucker, "Hi Heel Sneakers" y la canción de Bo Diddley, "Cops And Robbers".



Entre los temas seleccionados también hay tomas de originales firmadas por Jagger y Richards como "(I Can't Get No) Satisfaction", "The Last Time" y "The Spider And The Fly".

Para esta producción, las cintas fueron sometidas a un proceso llamado audio source separation. La restauración contempló una separación de la mezcla original, lo que permitió a los ingenieros de sonido en Abbey Road acceder a los instrumentos y voces originales para recomponer las canciones bajo un nuevo balance y mezcla.

On Air ya se puede reservar desde la página del grupo y tendrá diferentes formatos como un vinilo amarillo, un CD, y la posibilidad de acompañarlo con el libro homónimo lanzado en septiembre pasado, con fotografías y material de archivo de la banda.