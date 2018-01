Para el récord: vuelven “La noche de Mirtha” y “Almorzando”

Este fin de semana, Mirtha Legrand regresa a la pantalla de el Tres con La noche de Mirtha y Almozando con Mirtha Legrand, desde Mar de Plata.

La Chiqui cumple este año medio siglo de “almuerzos” en la televisión argentina.

Este sábado a las 22 y desde el Hotel Costa Galana, María Eugenia Vidal, Julio Bazán, Eugenia Tobal y Daniel Santoro serán los invitados a La noche de Mirtha.

Y este domingo a las 13.15, se sentarán a la mesa de Almorzando Carmen Barbieri, el trío Los Midachi, Ingrid Grudke y Ariel Puchetta.

El cierre musical estará a cargo de Ráfaga.

"Hoy se cumplen 49 años de mi debut en televisión con Almorzando con Mirtha Legrand –contó Mirtha el 3 de junio de este año–. Toda una vida. Me parece mentira. Yo pensé que a la semana se acababan los almuerzos. Se llamaba Almorzando con las estrellas. Me parece que lo ha hecho otra persona. Que no he sido yo. Pero ha sido algo maravilloso, inolvidable".