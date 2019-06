La escritora inglesa E.L. James, autora de la famosa trilogía erótica Cincuenta sombras de Grey, que protagoniza un poderoso y controlador multimillonario Christian Grey, aseguró que ese tipo de "macho alfa" no "vale el esfuerzo", al tiempo que hizo mención a las problemáticas de género en un mundo donde hasta hace poco "todo el poder y la propiedad" pertenecían a los varones.



Con la expresión "macho alfa" E.L James ubicó en una definición a Christian Grey, el personaje principal de su saga Cincuenta sombras, la trilogía con más de 150 millones de ejemplares vendidos en la que narra un vínculo asimétrico entre un déspota millonario y una joven frágil que lucha por su autonomí­a y lentamente la conquista a través del sexo.



Después del éxito de esa trilogía, la británica apostó por un cariz diferente en su reciente novela, Mister -también entre las más vendidas desde su lanzamiento-, donde si bien existe un personaje galán y adinerado joven, a diferencia de Grey, se revela como una persona más sensible.



"Escribo historias de amor, y los libros que he escrito hasta ahora son para adultos, y la mayoría de los adultos que se enamoran tienen relaciones sexuales. El buen sexo es una cosa maravillosa que expresa amor y profundiza el vínculo de los amantes, y mis historias lo celebran", dijo James sobre sus historias.



Eso sí, la escritora británica aseguró que adora el "clásico cuento" de un hombre poderoso "desarmado completamente por una mujer joven y aparentemente vulnerable".



Para James, Alessia es mucho más que una joven inocente, ya que tiene la carga de un peligroso y problemático pasado, en el que el machismo hace aparición en sus peores facetas, y ante las que ella se revela. "Alessia tiene poder, en el sentido de que desafía el destino que los hombres han elegido para ella y se libera para encontrar el suyo", señaló.



En este sentido, la escritora quiso dejar en claro que, a pesar de que todavía "hay trabajo por hacer", se avanzó mucho en el "mundo desarrollado" para alejarse de una sociedad en el que hasta hace poco "todo el poder y la propiedad" pertenecían a los varones, "incluso las mujeres".



"Los personajes femeninos que escribo son fuertes en sus propios términos y entre los amantes las dinámicas de poder son muy diferentes. Ese contraste es algo que me fascina", sostuvo la novelista, considerada por la revista Times como una de las "personas más influyentes del mundo".



Asimismo, en las declaraciones a Efe, James sostuvo que le gustaría ver a mayor cantidad de mujeres en puestos de gran responsabilidad, para iniciar un proceso para modificar la forma en la que funciona el mundo y lograr políticas públicas que afectan a "la vida de las mujeres y los problemas globales".