Que Carolina Ardohain y Nicole Neumann tienen sus diferencias no es novedad. Es más, siguen sumando capítulos.

Tras las críticas que recibió la jurado del Súper Bailando por la devolución que hizo a la coreografía de Gabo Usandivaras y Flor de la V, la panelista de Nosotros a la mañana recordó su paso por el ciclo Pampita online.

“Todavía estoy esperando las disculpas”, dijo Nicole.

Pampita tomó el guante y aprovecho para recordar un dato desconocido de la disputa que mantienen.

“Vamos a distinguir: una cosa es cuando uno habla de la vida privada de alguien o cuando le dice algo que sabe que le va a doler, como Usandivaras conmigo y el motorhome, pero otra es cuando se sienta un invitado y uno le pregunta sobre temas que fueron de conocimiento público”, comenzó Pampita.

Y agregó: “Los invitados tienen el derecho de decir de eso no quiero hablar y el tema se termina. Pero ella no puso ninguna condición en los temas y la producción quería que yo sí hablara de eso”.

También desmintió el pedido de disculpas pendiente que le reclamó Neumann: “Muy poco tiempo después de esa entrevista, me la encontré a Nicole en La Rural (Buenos Aires). Ella iba con Connie Ansaldi. Yo la paré y le dije «lo siento mucho si te sentiste mal en el programa». A mí no me gusta que ningún invitado se vaya mal. Pero, parece que se olvidó que me acerqué a hacerle este comentario”.