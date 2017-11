Paula Chaves en el medio de la China Suárez y Gimena Accardi

La conductora de "Este es el show", se refirió a cómo vive la pelea entre la China Suárez y Gimena Accardi, sus mejores amigas. Aseguró que su intención es que se reconcilien e intentó hacer de mediadora sin demasiada suerte.

"Intento en todo momento que se amiguen y acercarlas", dijo la conductora de "Este es el show" al referirse a la pelea que mantiene enemistadas la modelo y la actriz.

"Yo las quiero mucho a las dos, las dos son mis amigas y me da mucha pena que se hayan peleado. Entiendo que venían distanciadas hace un tiempo y les fueron a preguntar y no daba para que sigan mintiendo, porque era obvio", destacó en diálogo con "Agarrate Catalina", con respecto a cómo salió a la luz el distanciamiento de las amigas.

En cuanto a los motivos indicó que "fue falta de comunicación entre ellas, lo entiendo, tendrán sus motivos, tendrán una acumulación de cosas que pasaron y entiendo ambas partes".

En relación a las declaraciones que hizo Accardi por su alejamiento de la China, entre los cuales destacó que no estuvo cerca cuando fue el fallecimiento de su cuñado Santiago, el hermano de Nicolás Vázquez, la modelo se paró en el lugar de la novia de Benjamín Vicuña: "Creo que cada uno reacciona ante la muerte como puede, a mí si me pasa quisiera que también me pidan por ahí que me acerque".

Días atrás, Accardi había expresado sobre Suárez: "Se comportó de una manera que no esperábamos en un momento muy triste que pasamos con Nico. No estuvo. Nosotros sí estuvimos con ella en las malas. Dejamos pasar una, dos, tres. Le mandé mensajes que no respondió", lanzó.