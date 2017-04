¿Pedro Alfonso se baja de Bailando 2017?

Paula Chaves puso en duda la participación de Pedro Alfonso en Bailando 2017. La modelo dijo que su marido “está muy mal corporalmente”.

Pedro Alfonso y Flor Vigna conforman la última pareja ganadora del certamen de ShowMatch. Por tanto, su posible baja despertó una señal de alerta.

“Pedro está muy mal corporalmente, tiene los problemas de las dos rodillas que no se le recuperaron, el talón de Aquiles que tampoco se le mejoró”, precisó Chávez el diálogo con el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad)

Paula también se refirió a su salida de El Trece canal en el que co-condujo Este es el Show: “Nadie me presionó a ir a trabajar, pero en la tele no existe la licencia de maternidad, no fue la mejor despedida ni fue prolija, pero yo necesitaba estar con mi familia y ser yo misma en ese momento”.