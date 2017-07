Pepe Cibrián y sus alocados videos caseros para promocionar su obra

En su cuenta de la red social instagram, Pepito subió breves filmaciones hechas con su teléfono celular en distintos sectores de la casa, con sus looks particulares y hasta acompañado por uno de sus perros.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo