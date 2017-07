Pico sin remera: Mónaco mostró sus abdominales en la pista del Bailando

Después de la presentación del trío en la pista, Marcelo Tinelli les pidió a Pampita y a Macarena que desfilaran. También se sumó Piquín. Y claro, Pico no podía quedarse afuera y Tinelli lo invitó a sacarse la remera. "Sacátela, mi amor, a ese cuerpo hay que compartirlo", autorizó la modelo y el ex tenista posó con su torso al desnudo.

