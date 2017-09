Piñón Fijo contó en Radio 2 el día que Doña Jovita lo mandó al frente

Este sábado por la mañana, Piñón Fijo charló con el periodista Juan Junco en el programa Esto se baila así (Radio 2) a propósito de los shows que dará en Rosario. Y entre broma y broma, contó una imperdible anécdota: cuando fue a ver a cara lavada el espectáculo de Doña Jovita al teatro y su amigo lo delató.

“Somos muy amigos con José Luis Serrano (el actor que interpreta a Doña Jovita) y le había prometido que lo iba a ir a ver en Buenos Aires”, arrancó el payaso oriundo de Dean Funes.

“Una noche me coincidió que yo estaba allá y fui a ver su show. Antes lo visité en el camarín y le pedí por favor que no dijera nada que yo estaba ahí porque estaba sin maquillaje, por supuesto, no iba a ir pintado de payaso”, siguió.

Y aclaró: “No es por nada, pero a mi me gusta el perfil bajo casi como una cuestión de vida”.

“Resulta que en medio de la función, no sé que le pasó a José Luis y dijo: <les pido por favor que no se den vuelta, pero le quiero agradecer a mi gran amigo Piñón Fijo que hoy me vino a ver>”, relató.

“Esto es como cuando a un chico le dicen <no te comas ese caramelo; el chico lo primero que va a hacer es comérselo>. Todos se dieron vuelta y empezaron a aplaudir”, continuó Piñón.

La anécdota termina así: “Entonces yo, como buen payaso callejero, me levanté, giré hacia el fondo de la sala y empecé a gritar y a aplaudir también. Total, a cara lavada nadie me había reconocido”. Genial.