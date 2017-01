Poco serio: la lista de nombres "chotos" de Charlotte Caniggia

Ivan: El nombre de tu mamá te gusta? Charlotte: No, muy choto #pasapalabra

Todo venía sobre ruedas hasta que la hija de Mariana Nannis se despachó sobre su personaje en la obra: “Se llama Alelí… Y sí, que nombre choto, no?. Muy choto. Podrían haber elegido un nombre más lindo: Megan o Angelina (...) Me gustan los nombres ingleses, americanos.”

En el envío, que se emitió el último martes, la ex participante de Bailando 2016 dejó algunas definiciones polémicas. Por ejemplo, habló de la existencia de “nombre chotos”.

