Después de 12 años, la exitosa serie The big bang theory llegó a su final. El último capítulo se emitió en Estados Unidos a fines de junio y ahora se conoce cómo vivió cada uno de los protagonistas ese cierre. Jim Parsons, que interpretó al excéntrico y desopilante Sheldon Cooper, había pedido hace un tiempo irse de la serie. Kaley Cuoco, que interpretó a Penny, contó que dejó de verse con sus compañeros de elenco. cómo transita este momento

En total fueron 276 episodios, lo que convirtió a The big bang theory en la comedia más larga de la historia.

Todos lloraron el último día del rodaje y compartieron en sus cuentas de Instagram distintos momentos captados durante la grabación del capítulo final.

En su perfil de Instagram, Parsons compartió una fotografía de la última escena que rodaron en grupo: fue un abrazo emotivo.

Sin embargo, después de las lágrimas y de un adiós doloroso, el elenco que compartió sofá durante más de 12 años no volvió a ponerse en contacto.

"No he hablado con nadie. Es como una pausa de verano para nosotros, cada uno lleva su propia dirección", dijo Cuoco en una entrevista para la revista People. Y anticipó un septiembre triste: es el mes donde volvían a encontrarse para rodar el material nuevo.

Para Parsons, no obstante, el final trajo algo de alivio: quería hacer algo nuevo. "Incluso si tienes una gran carrera cinematográfica, no vas a aparcar en la misma plaza de garaje durante 12 años. No es así como funciona normalmente la vida de una persona que tiene una profesión creativa. Aunque la mayoría de los seres humanos anhelan esa estructura", dijo.

Parsons fue en 2018, según la revista Forbes, el actor mejor pagado de la televisión con un sueldo de más de 25 millones de dólares.