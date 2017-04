Postales de La noche de las Librerías y la Feria de Editoriales

“Este año trabajamos la idea de «leer por todos los medios» porque no se trata sólo de una feria de libros sino de la acción de leer. Y hoy podemos leer también en una pantalla y a través de distintos lenguajes”, dijo en secretario de Cultura, Guillermo Ríos, en diálogo con Esto se baila así, por Radio 2.

