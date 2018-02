¿Qué? Facundo Moyano dijo que Nicole “es la mejor madre” que conoció

Después de tantas idas y vueltas, Facundo Moyano confirmó que el noviazgo con Nicole Neumann es pasado.

La palabra del legislador bonaerense se hizo escuchar el último sábado en La Noche de Mirtha.

La Chiqui fue directo al punto: "¿Tu romance con Nicole terminó?"

"Si. Terminó. Ella es una mujer hermosa, una madre espectacular. Yo siempre le decía que junto con mi vieja es la mejor madre que conocí. A veces las parejas funcionan y otras no", respondió Facundo Moyano, al incómoda.

Y agregó: "Me he manejado bastante mal con los medios y los periodistas de espectáculos porque no soy del medio y no estoy acostumbrado. Tuve respuestas que generaban cuestionamientos. No dije que la relación me perjudicó pero sí la exposición y el tratamiento que le dieron los medios. Hay cosas que quedan en la pareja".

Tras la respuesta, Mirtha ensayó un desafortunado comentario: "Sos tremendo vos. Sos un depredador".

Las personas no “depredan”. Las mujeres no se matan ni son presas de caza.