¿Qué famoso cantante internacional quiere comprar la casa de Sandro?

Por el momento, Garaventa no respondió a la oferta: “Ella tiene sus planes, guarda sus cosas muy discretamente, es una persona que se ha mantenido en un orden muy estricto en honor a su fallecido Sandro. La respeté mucho y la respetaré siempre, la decisión que ella tome la voy a aplaudir porque es la persona que él eligió para guardar sus cosas y seguir su legado”.

“Me gustó tanto la casa, que le ofrecí (a Olga) comprarla. Siento la misma sangre entre mis venas de cantante que él, mismo género y nada me daría más gusto que poder entrar a esa casa, vivirla nuevamente, darle vida”, dijo Castro en un mensaje que le envió a Tomás Dente para Nosotros a la mañana, el programa que emite El Tres.

