Qué había en la habitación donde murió Leo Rosenwasser

También reveló qué había en el baño: "Me da vergüenza decirlo...en el cajón todo tipo de viagra, pastillas de todo tipo, todo tipo de juguetes sexuales. Y atrás del inodoro había un billete de 100 dólares enrollado”.

Entrevistada en el programa Intrusos, Raquel Bermúdez, la madre de los hijos de Rosenwasser, reveló que esa noche ella fue al hotel en donde se encontraba su ex y que, después de que se llevaran el cuerpo a la morgue judicial, subió a la habitación y se encontró con “todo tipo de cosas”.

La ex mujer del humorista Leo Rosenwasser, que murió el 17 de febrero pasado, contó fuertes detalles de lo que se encontró cuando llegó a la habitación del hotel donde había fallecido.

