¿Qué hacemos este domingo?

La agenda de domingo trae música, teatro, cine, cultura, títeres y salidas.

De 10 a 21 se puede recorre la Feria de Artesanos del Boulevar. Está integrada por 120 puestos de indumentaria, tejidos e hilados, cerámica, cuero, madera, metal, plástica, instrumentos musicales, juguetes, modelado, papel y velas, entre otros. En Rivadavia al 2200.

Desde el mediodía, torneo de beach handball. En el balneario La Florida, avenida Costanera y Escauriza.

De 14 a 19 está abierto El Jardín de los Niños. Un parque como homenaje a la imaginación y a la creación. En El Jardín de los Niños, Lugones 2290. Entrada: 30 pesos.

De 15 a 21 se puede recorrer la muestra pictórica Aquellos bárbaros. Curaduría: Lucero María Elena y Xil Buffone. En el Museo Castagnino, avenida Pellegrini 2201. Aporte sugerido: 30 pesos.

A las 18, en “la gratis” se exhibe Vicky Cristina Barcelona (2009). Dos jóvenes norteamericanas, Vicky y Cristina, viajan a Barcelona para disfrutar de unas vacaciones de verano. Allí, ambas se ven envueltas en una relación poco convencional con Juan Antonio. Con Scarlett Johansson, Penélope Cruz y Javier Bardem. Dirección: Woody Allen. Comedia. EEUU. En El Cairo cine público, Santa Fe 1120.



A las 19, función de títeres: el grupo Don Pérez presenta Historias al viento. Organiza Titiriteros Rosarinos. En la plaza Ciro Echesortu, Paraná y 9 de Julio. Entrada a la gorra. No se suspende por lluvia.

A las 20.15, se exhibe Operación 007 Skyfall. Con Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes y Naomie Harris. Dirección: Sam Mendes. En Espacio Arteón, Sarmiento 778 (PA)

Entre los estrenos de la semana, La Gran Aventura Lego 2 (The Lego Movie Sequel) Dirección: Mike Mitchell, Trisha Gum. Animación. En 2, 3 y 4D.



A las 21.30, nuevo encuentro de The Beatles in Jazz, canciones de The Beatles interpretadas en formato jazzístico. Con Rocío Giménez López (piano), Fermín Suárez (contrabajo) y Martín Fernández (batería). En BeatMemo, bulevar Oroño y Güemes.

A las 21.30, función de El contrato. Obra de teatro de humor negro. Dirección: Gloria Piñero. En Kika Arte en bar, Urquiza1581