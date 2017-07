¿Qué le pasó?: Justin Bieber canceló el resto de su gira mundial

Más adelante indica: "Sin embargo, después de haber estudiado la cuestión minuciosamente, Justin ha decidido que no actuará en ninguna de las próximas fechas. El dinero de las entradas se devolverá en el punto de venta donde fueron adquiridas".

Justin Bieber sorprendió a sus fans con la suspensión de los últimos recitales de su gira mundial "Tour Purpose". La mala nueva la dio el cantante a través de su página oficial y de las redes sociales pero no explicó bien porqué. Simplemente dijo que "odia decepcionar” a sus fans.

