Después de confirmar su separación del empresario Mariano Balcarce –tras cinco meses de noviazgo–, Carolina Ardohain transita sus días sin pareja a la vista.

Carolina Ardohain habló con Los Ángeles de la Mañana y, tras confirmar su soltería dijo un poco más: “Me gusta estar sola, soy muy feliz con lo que tengo, con el laburo, mis hijos, mis amigos, mi familia. No siento soledad”.

“Tampoco quiero salir con cualquiera. No me gusta el touch and go. Tengo que estar muy segura para salir con alguien”, aseguró la top model.

Entonces, Pampita habló de qué cosas le atraen de una persona y, entonces, reveló qué es lo que comparten sus ex, entre ellos, Benjamín Vicuña y Pico Mónaco.

“Hay algo en común de todas mis ex parejas y es que son muy buenas personas. Son de buen corazón, de buenos sentimientos y valores. Eso se repite siempre a la hora de elegir a alguien”, afirmó.

Y agregó: “Después, que laburen porque yo soy muy laburadora. Me gusta poder admirar al de al lado, en lo que sea, pero que haga algo de su vida”.