¿Quién es la periodista rosarina que espera su primer hijo varón?

La periodista rosarina Ileana Luetic contó en una entrevista con la revista Gente que espera la llegada de su primer hijo varón.

En la charla, la ex cronista de el Tres y su marido, Martiniano Molina, revelaron cómo fue que se enteraron de que la familia se agrandaba.

"La señora leyó mal el Evatest. Por eso, al principio descartamos la posibilidad del embarazo", contó, entre risas el intendente de Quilmes.

Fuente: Revista Gente



"¡A veces los nervios juegan en contra!", dijo Ileana, que tiene una panza de 31 semanas.

Y siguió: “Arranqué con una ecografía para descartar que fuera un problema en el estómago. Mientras me hacía la eco, el médico me mira y me dice: «Acá se está formando una nueva vida. Vos estás embarazada». Enseguida me largué a llorar. Volví a casa y se lo conté a Marti. Lloramos, nos abrazamos, todo junto."

La escena que relatan data del último mayo.

Se trata del primer varón de la familia que vive con sus hijas Violeta, de un matrimonio anterior de Martiniano, y Federica.