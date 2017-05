¿Reconciliación? Jorge Rial habló de la Niña Loly

Rial de inmediato relacionó esta situación, sin nombrarla, con una ex pareja suya a la que le llevaba muchos años. "Claro. Esos son los errores que cometemos los viejos", admitió el conductor en una especie de mea culpa y agregó: "Hablo por mí. Son enseñanzas que uno aprende después de haber salido con alguien tan chico” y concluyó: "Cuando ya son dos generaciones distintas es fuerte porque tienen distintas visiones de la vida".

Desde hace un tiempo circulan rumores de una posible reconciliación entre Jorge Rial y su ex Loly Antoniale. Y si bien el conductor se encarga de desmentirlo en cada oportunidad que tiene, no deja de mencionarla.

