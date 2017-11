¿Reconciliados? Famosísima ex pareja de Hollywood los besos

Los cantantes Selena Gómez y Justin Bieber fueron sorprendidos el miércoles por la noche a los besos en público y así parece confirmarse lo que era un secreto a voces en Hollywood: la reconciliación de los ídolos teen.

La foto fue publicada por TMZ y se ve a la joven artista y al intérprete de "Baby" muy mimosos en en medio de la práctica de hockey a la que Bieber asiste todas las semanas.

Gómez se separó hace poco de The Weeknd, tras diez meses de relación.

Justin Bieber and Selena Gomez Back to Kissing in Public https://t.co/mEmk3RVPHz

— TMZ (@TMZ) 17 de noviembre de 2017