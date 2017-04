Regreso inesperado: Silvia Süller vuelve a la TV

La convocatoria para estar presente en la pantalla chica no se hizo esperar. “Desde esta tarde Silvia Süller nueva participante”, escribió Doman en su cuenta de Twitter con una foto de la mediática firmando el contrato.

La vedette aclaró hace unos días a Teleshow que pese a no estar atravesando ninguna crisis económica, advirtió sus intenciones de “encontrar un lugar en la TV y volver a los medios con todo” y consideró: "Soy una de las mujeres más queridas de la Argentina con Susana y Mirtha".

Su hermano Guido había contado en los medios que la experiencia de Silvia en el exterior no había sido buena yque cuando regresó a Buenos Aires, en un principio se había ido a vivir a la casa de sus padres pero que después se fue a un hotel.

En 2016 Süller vendió todas sus pertenencias y se fue a vivir a los Estados Unidos en busca de trabajo, pero al no poder consagrarse en el país del norte, en septiembre del año pasado regresó a la Argentina.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo