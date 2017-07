Revelan detalles de la muerte de Chester Bennington

Mientras tanto, las autoridades locales esperan los resultados de las autopsia para determinar si había ingerido alguna sustancia. Tampoco se puede confirmar que haya tomado alcohol. Pero aseguraron que en el lugar no se encontraron estupefacientes.

También indicaron que en lugar había una “botella semi vacía de alcohol” y que no se encontró ninguna carta escrita antes de la decisión de matarse, según informó el Daily News.

