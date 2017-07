Salsa picante: durísimo cruce entre La Bomba y Mica Viciconte

Este lunes por la noche Tyago Griffo, el hijo de Gladys "La bomba tucumana", bailó de a tres con Barby Silenzi y Mica Viciconte pero las cosas se pusieron calientes cuando la cantante tropical le dijo de todo a Viciconte. La modelo tampoco se quedó atrás y le pasó factura por roces del pasado.

El conflicto se desató en la devolución de Griselda Siciliani (que reemplaza a Moria Casán en el jurado). La actriz reconoció ser "muy fan de La Bomba" y Micaela, que en el pasado había denostado la carrera de la vocalista tucumana, salió a la defensiva. “Yo solamente dije que (La Bomba) no es de mi época. Obviamente cantó La pollera amarilla, pero no es alguien con quien yo tenga que hablar“, se saltó.

La respuesta de la cantante no se hizo esperar: “Aunque a mi hijo no le gusta que me pelee, yo tampoco te conozco a vos y no me interesa que me conozcas. Yo soy atemporal, de todas las generaciones. Como yo no te conozco, te disculpo. No hay nada que me importe menos”.

Viciconte redobló la apuesta: “Los chicos no te tienen presente, preguntá y no te van a conocer”. Y claro, Gladys se enojó: “Estás equivocadísima, me interesa la opinión del país y no la tuya. Te morías por estar ahí, ahora andá a dormir tranquila con el puntaje espantoso que te dio el jurado”.

