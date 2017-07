Santiago del Moro se sumará al programa de Lanata

La presencia de Del Moro sería para cubrir la ausencia de Gonzalo Bonadeo, que se va de vacaciones a Budapest, durante un mes, por lo tanto durante cuatro domingos no va a estar, y ese lugar lo van a cubrir distintas personas del mundo del periodismo y los medios, según cuenta TVBajoCero.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo