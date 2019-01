Scarlett Johansson habló de “su” video porno

En una entrevista, Scarlett Johansson se refirió al hackeo de material personal –íntimo o no– del que son víctimas las personas y, en particular, las celebridades.

Al ser consultada sobre videos pornográficos en los que supuestamente aparece ella, la actriz le echó la culpa a la tecnología "deepfake", que reemplaza un rostro por otro.

"Intentar protegerte de internet y su depravación es una causa perdida", dijo Scarlett en una entrevista con The Washington Post, y agregó: "Nada puede evitar que alguien corte y pegue mi imagen o la de otra persona y la coloque en un cuerpo diferente".

"Las personas creen que están protegidas por sus contraseñas de internet y que solo las figuras públicas son hackeadas. Pero la verdad es que no hay diferencia entre alguien hackeando mi cuenta o la de la persona que está detrás de mí en la cola del supermercado", explicó Johansson.

"Por muy degradante que sea, esto no me afecta tanto porque la gente asume que en realidad no he formado parte de una película porno. Desde el punto de vista legal, creo que perseguir esto es inútil”, sostuvo.

Johansson fue víctima de hackeos. Uno de ellos data de 2016, cuando salieron a la luz algunas fotos íntimas.

Recientemente, la actriz visitó el país. Su presencia generó gran revuelo en las redes y su estadía no fue del todo tranquila, a juzgar por su enojo.