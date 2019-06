Se estrena Fotosíntesis, una arqueología visual del campo y su tierra arrasada

El documentalista rosarino Diego Fidalgo sigue con su cámara al fotógrafo Matías Sarlo en medio de un campo de soja crecido de la pampa humeda santafesina. Buscan una casa abandonada, rodeada por el cultivo. Matías se propuso registrar cómo cambia la ruralidad: ese territorio que es al mismo tiempo cercano y lejano, concreto y abstracto. Capturar a lo largo de diez años y con imágenes cómo desaparecen trabajos y pueblos, una cultura que se desvanece mientras avanza una forma de producir ligada al agronegocio.

El que va detrás de él con otra cámara es Diego, que en 2012 se puso a charlar con Matías en medio de una cobertura periodísitca -ambos trabajaban en ese momento para medios de la ciudad-. El fotógrafo le contó su proyecto al camarógrafo y éste decidió que había que narrar eso que él estaba haciendo. Por eso Diego filma a Matías cuando entra en este campo de soja crecida en el que algo anda mal.

Matías duda, mira a su alrededor y empieza a toser. Se da cuenta que la soja está húmeda. Dice que ayer fumigaron y que el glifosato está aún presente en el campo. Guarda la cámara porque se siente mal y se van. Diego hace lo que haría Sancho Panza: sigue a su Quijote en esa tierra deshabitada, arrasada de verde.

Ese día no habrá jornada de fotos ni rodaje para el documental de observación. La escena no formará parte de “Fotosíntesis”, la película que se estrena este sábado a las 21 en el cine El Cairo, pero representa la búsqueda que ambos compartieron en estos útimos siete años y que en el caso de Matías aún no termina.

"Un tiempo y un ritmo casi anacrónico"

El momento que sí forma parte del audiovisual es una discusión que se generó en Lucio V. López entre productores y los pobladores del lugar tras una fumigación. “Peleamos por el derecho a la salud. ¡Es zona urbana este campo!”, grita una mujer.

“Irse a vivir al campo tiene algo de utopía porque el campo es a su vez muchos campos. Hay personas que se fueron de la ciudad para vivir al aire libre y resulta que encontraron que los fumigan con agrotóxicos a cien metros o que las napas de agua están contaminadas. Y hay problemas, enfermedades, cáncer”, cuenta Fidalgo a Rosario3.com.

Pero “Fotosíntesis” no es un documental de denuncia. O quizás no se construye con esa premisa. Hay una búsqueda múltiple, del director y del personaje principal, desarmar un territorio en varias capas. “Casi como un arqueólogo”, resume la sinópsis. Están los pueblos abandonados como efecto de la migración de los pobladores rurales hacia las ciudades. Las casas que se dejan en lugar de demolerse. Trabajos que se perdieron. Tiempos que se aceleran. Desalojos. Dinámicas que se desdibujan. Familias que resisten. Todo eso que Matías Sarlo registra en serie de diez fotos (no registros individuales sino cuerpos visuales) lo agrupa en una especie de mapa temático con flechas en su casa. En el centro de ese rompecabezas, una palabra: Soja.

Sarlo nació en Rafael Obligado, un pueblo del norte de la provincia de Buenos Aires. Después de trabajar en medios de Rosario y nacionales, comenzó a realizar proyectos independiente y creó Lucio V. Ediciones. Editó sus libros de fotos “Nuestros pasos” y “Llanura”. En ese tránsito de “fotógrafo de diario” a realizador independiente, volvió de la ciudad al campo, a otro campo.

“A lo largo de más de siete años seguí a Matías registrando su trabajo, su forma de aproximarse a la temática rural, con un tiempo y un ritmo casi anacrónico. Alternando la fotografía analógica, en blanco y negro formato cuadrado, con fotografía digital, pasada rápidamente a blanco y negro. La forma de trabajo de Matías es tomar un tema del mundo rural y hacer series de 10 fotos. Esa constancia y ese compromiso con la cultura rural a la que él se aferra en pertenecer, da como resultado un corpus enorme de materiales y abordajes del mundo rural, un mundo que se ve amenazado, soslayado, desvalorizado”, define Fidalgo.

En el documental no hay entrevistas sino una cámara atenta que se detiene en todo el proceso del fotógrafo, de principio a fin. En su artesanía. “Éste trabajo habla de la memoria, una memoria no muchas veces visitada, la memoria del campo, del campo de los que lo trabajan, de los que se aferran a modos y saberes de vida que el capitalismo pretende destruir”, afirma el además director de "El origen del pudor" (2014), "Hombres de ideas avanzadas" (2011) y "Trescientoscincuenta" (2005), entre otras.

“Fotosíntesis” (70 minutos) se proyecta este sábado a las 21 en el marco de la Muestra Internacional de Cine Documental (MicDoc), en El Cairo Cine Público, Santa Fe 1120. Es con entrada libre y gratuita.

Fotosíntesis (trailer) from Diego Fidalgo on Vimeo.