José María Listorti fue protagonista de un inesperado momento en la emisión de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand, el programa que seguís en la pantalla de el tres. El conductor se quejó en vivo porque la producción no atendió su especial pedido.

Mientras dialogaba con Soledad Pastorutti –otra de las invitadas a la mesaza–. La Chiqui percibió que Listorti estaba cuchicheando con su compañero Diego Pérez.

“¿A vos te trata mal la producción? A mí me trata peor”, disparó el conductor cuando Mirtha le preguntó de qué hablaban. “Estoy muy enojado”, continuó.

Y, acto seguido, explicó las razones del malestar. “Yo tuiteé hace una hora «Acá estamos. Yendo a almorzar con @mirthalegrand, espero que no haya pescado porque no me gusta». ¡Y me traen pescado”!

Acá estamos! Yendo a almorzar con @mirthalegrand ! Espero q no haya pescado, que no me gusta!! pic.twitter.com/L5HtgTU8RF — José Maria Listorti (@SoyListorti) June 9, 2019

Ante la queja, Mirtha decidió compartir su comida: “Tomá, te paso el plato”.

“No, no. El de Mirtha no, que tiene una dieta especial”, saltó Diego Pérez, sentado junto a Listorti.

“Le sacaste la comida de la boca a Mirtha, vas a quedar en la historia”, bromeó el músico Alejandro Lerner, también invitado a la mesa.