La bailarina y contorsionista Belén Pouchan fue víctima de la inseguridad y se salvó gracias a su formación circense: tres delincuentes le robaron el auto y ella logro escapar. "Me sacaron todo en la esquina de casa, me agarraron de los pelos para que me quede adentro del auto", contó a Teleshow.

Luego, relató: "Logré zafar y escaparme por suerte porque hice una pirueta que no se esperaban y me fui corriendo". De todos modos, se llevaron el auto con sus pertenencias y le coche aún no apareció.

También confesó que está angustiada: "Me siento re mal y de alguna forma siento que me pueden tener marcada por como se dieron las cosas". A penas pudo escapar de la situación, fue a la comisaría a radicar la denuncia.

Belén fue interceptada por tres hombres cuando abrió la puerta para salir del auto. Intentaron agarrarla y ella reacciono instintivamente: "Le pequé una trompada a uno que me tomó del pelo y me dijo 'quedate adentro del auto hija de puta'. Con la mano derecha abrí la puerta del acompañante y pateé la puerta para abrirla, caí en cuatro patas en la calle y corrí a más no poder".

"Siento que contándolo me voy a sentir aunque sea un poquito más segura", dijo. Y agregó: "Estoy angustiada por la situación, con miedo por lo qué pasó, a la vez agradezco que soy una persona que reacciona muy rápido, no me quedo quieta ni en shock en el momento, me sale algo de adentro que si lo pienso no lo puedo creer. Fui como una Power Ranger. Al margen de cómo reaccioné, me da miedo la situación, es horrible. Pasar por algo así te trauma".