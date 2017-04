Se suicidó Walter Romero, ex cantante de Banda XXI

El ambiente del cuarteto está de luto. Walter Romero, ex cantante de Banda XXI, fue encontrado muerto en su casa de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Antes publicó un alarmante mensaje en su cuenta de Facebook. Atravesaba una profunda depresión, según informaron sus familiares a la Policía.

