Se suspende la función de Norma Aleandro; actúa Pepe Soriano

La Gira producciones informa que, por razones de fuerza mayor, la actriz Norma Aleandro no realizará la función de Sobre el amor y otros cuentos sobre el amor, prevista para este sábado a las 21, en Teatro El Círculo, Laprida y Mendoza.

