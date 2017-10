Sebastián Estevanez, su escena más hot y una dolorosa confesión

Sebastián Estevanez participó el último domingo de uno de los sketches del programa de Susana Giménez y reveló detalles hot de su vida profesional.

¿Cuáles? Contó que la escena más caliente que tuvo fue con Carolina Papaleo, en la serie Infieles, que se emitió en 2003.

"Tenía que apretarle las… (se señala el pecho). Y como soy amigo de ella no quería zarparme. Pero ella me decía «dale, apretá que no pasa nada, es trabajo». Pero de los nervios apreté muy fuerte (…) Y de los nervios, porque no quería que ella sintiera que estaba jugueteando, le apreté muy fuerte y le quedaron moraditas porque estaban recién operadas. Le mando un beso a Papaleo. ¡Feliz día de la madre!".