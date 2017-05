Seis años de cárcel para el ex manager de Alanis Morissette

En el juicio, la cantante aseguró que su ex manager intentaba retratarla públicamente como una derrochadora para ocultar que estaba robándole el dinero.

Todd Schwartz, ex administrador de negocios de la cantante canadiense Alanis Morissette, fue condenado a seis años de cárcel por robarle a la artista 4,8 millones de dólares entre 2010 y 2014.

