Separan a Kevin Spacey de su próxima película

El actor estadounidense Kevin Spacey fue separado del elenco de All the Money in the World, película que el cineasta Ridley Scott estrenará el 22 de diciembre próximo y en la que decidió reemplazar al protagonista de la exitosa tira House of card por Christopher Plummer.

Este último rodará sus escenas en las próximas dos semanas, según informó este jueves la prensa especializada.

En All the Money in the World, Spacey encarnaba al multimillonario John Paul Getty, un papel secundario y breve pero decisivo en la trama del largometraje basado en hechos reales y que relata el rapto del nieto del magnate John Paul Getty.

Las nuevas escenas de la película involucrarán también a los protagonistas del filme, Mark Wahlberg y Michelle Williams.

El blog especializado Deadline, informó desde el estudio se tomó esa decisión con el objetivo de que la cinta no vea afectada su fecha de estreno, que corría riesgo de verse retrasada por el escándalo de acoso y abusos sexuales que rodea a Spacey.

En un primer momento, el filme iba a estrenarse como la cinta elegida para el cierre del festival AFI Fest de Los Ángeles, que comenzó este jueves en Los Ángeles y se extenderá hasta el 16 de noviembre, pero los responsables no quisieron que la polémica y empañara el lanzamiento.

Después de que el actor Anthony Rapp denunciara a Spacey por un incidente que ocurrió en 1986 cuando la víctima tenía 14 años, se unieron ocho trabajadores y ex empleados de House of Cards, el intérprete mexicano Roberto Cavazos y el director Tony Montana para dar a conocer el enorme historial de episodios de abuso o acoso sexual del protagonista de Los sospechosos de siempre.