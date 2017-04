Sigue abierta la convocatoria al proyecto Transfusiones Artísticas

¿Y por qué “transfusiones”? “La elección tiene una historia detrás, pero también, como ocurre con las historias, algo fortuito –señaló Tomé–. Después de elegir El Bosque como espacio, nos dimos cuenta de que está en el barrio Luis Agote, el primero en realizar en el mundo transfusiones de sangre indirectas. Nos gustó la idea de la cosa sanguínea; del intercambio a través de la sangre. Es algo que nos constituye, que nos forma, pero que no se ve”, señaló Tomé.

