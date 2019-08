A Nicole Neumann la tildaron de "falsa vegana" luego de que se compatiera una foto en la que lucía un costoso cinturón de cuero de una marca internacional.

La modelo fue interceptada este viernes en el móvil de Los Ángeles de la Mañana, el programa que seguís en la pantalla de el Tres.

“Queríamos preguntarte por el descargo que hiciste en las redes sociales desde Bariloche hace unos días. ¿Sentiste que tenías que aclarar algo?”, le preguntó la movilera del ciclo.

Mientras esto ocurría, Nicole la ignoraba y avanzaba hacia su auto.

“¿Lo que más te molestó tuvo que ver con el tema de los cinturones de cuero?”, continuó la cronista en relación a un tuit previo de Ángel De Brito.

“No me interesa la gente que juzga al otro y que no hace nada por nadie. Entonces yo me expresé como soy yo”, respondió Neumann, con palito incluido para el conductor de LAM

“Aclaraste también que sos vegana en un 80%. ¿Con qué tiene que ver eso?”, le consultó a continuación.

“Tiene que ver con que a veces salgo a comer y, de golpe, hay un postre que claramente lo no es y por ahí como un postre de esos. Yo en mi casa no consumo lácteos ni nada. Pero si de golpe salgo a comer a un lugar, y lo mismo pasó con la ropa, hay mucha que regalé. Pero, de todos modos, no es contribuir a la matanza del animal. De hecho, la gente cree que para mí es un negocio; a mí me perjudica mucho”, respondió Nicole Neumann.

La polémica comenzó la última semana, cuando De Brito la tildó de “falsa vegana” por vestir un cinturón de Gucci.

Polémica con el cinturón de cuero de @nikitaneumann pic.twitter.com/DOya3i5wRC — Angel �� (@AngeldebritoOk) August 8, 2019

“Hay algunas cosas que me regalan y las uso. Son muy pocas las que me quedan porque yo no me compro cosas de cuero. De todas formas, mientras siga existiendo el consumo de carne, de ahí partirá el cuero a la curtiembres… Mi alimentación, siempre lo digo, es vegetariana hace 25 años y 80% vegana hace tres años", explicó Nicle Neumann al portal Ciudad.com.

Vale aclarar que las personas veganas, además de no comer carne animal, no consumen ningún producto que derive de ellos y esto incluye accesorios de cuero o maquillaje testeado en animales.