Sol Pérez: “No puedo salir con un short a la calle”

Y luego confesó que esa situación se extiende en su vida cotidiana. “Me sigue pasando que no puedo salir con un short a la calle porque la gente tal vez lo ve mal. Y no está bien”.

La Sobri contó que un día subió a su cuenta de Instagram una foto del look que lució en el programa de básquet de su tío (Fabián Pérez) y a las dos horas se la habían censurado. “Me dije, ‘pará, hay algo que no está bien’”, señaló.

