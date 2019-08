La exparticipante del Bailando por un Sueño Sol Pérez fue puesta en aprietos en su propio programa, que se emite en la señal de Net Tv. En el programa “Tarde pero temprano” Laura Ubfal la mandó al frente y la alentó a hablar frente a las cámaras sobre el encuentro con uno de los actores más populares entre las jovencitas.

Sol recogió el guante y admitió que mantuvo un affaire con nada más y nada menos que con Gastón Soffritti. La ex Combate y el protagonista de “Simona” pegaron onda en un juego televisivo, precisamente en “No pierdas el dinero”, un entretenimiento nuevo que se inauguró en el ciclo de Susana Giménez. Desde allí, el flechazo fue innegable entre ambos.

Según publicó Elintransigente.com, Pérez se animó a contar un detalle inesperado: “Nosotros chapamos en un boliche cuando éramos muy chicos”, inició la rubia ante la sorpresa de los presentes.

Luego, fue por más y agregó: “El ya era famoso, a míi no me conocía nadie. Tenía 15 años”, manifestó la animadora y continuó con más detalles al admitir que el beso le trajo algunos problemas posteriormente. “Chapamos y me acuerdo que me fui porque yo tenía novio y me agarró una amiga que era muy amiga de mi novio y me sacó. Mal momento, tuve que pedir disculpas”, se sinceró.

Gastón, por su parte, no negó la situación, aunque zafó al expresar: “Pasó mucho tiempo”. Por otro lado, quiso calmar a los panelistas del ciclo y poner paños fríos a las especulaciones y rumores al afirmar que de grandes no pasó nada entre ellos. “A Sol me la crucé en eventos, pero más que una charla no tuvimos”, argumentó muy tajante, pero se conoció que el beso con la mediática fue en el boliche Abadía cuando él la estaba rompiendo en Patito Feo.