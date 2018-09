Sol Pérez contó que está "cansada" de futbolistas y confió a quién apunta

La participante del Bailando 2018 Sol Pérez contó este viernes en el programa que se cansó de "pifiar" en sus relaciones amorosas con jugadores de fútbol. Además, adelantó con quién tiene ganas de tener una aventura.

Consultada por el amorío con el volante de River Exequiel Palacios, dijo que él "juega muy bien, pero no hay nada" entre ellos.

“¿Por qué todos futbolistas en tu vida? No entiendo. Nunca un filósofo, un pibe que estudie en la Universidad, un dentista”, le preguntó Marcelo Tinelli.

“No sé, la pifio siempre. Es lo único que me llega, no me llega otra cosa. Hoy dije que me iba a levantar al que me trae el sushi, te lo juro. Pido sushi y me lo trae siempre un pibe... pido bastante seguido. Viene con la motito, me lo voy a levantar, ya fue. ¡Como sushi de arriba y todo!", concluyó entre risas.