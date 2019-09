Una mala noche para la Chica del clima. El vestido amarillo que la hizo ver esplénida en la gala de los Martín Fierro de Cable también le trajo dolores de cabeza. Primero fue un blooper y después una seria denuncia: alguien le manchó el atuendo para que pareciera que estaba menstruando.

De acuerdo a lo que publicó el sitio El Trece, en los Martín Fierro de Cable, Sol pasó una verdadera noche de terror. Apenas llegó al evento, protagonizó un blooper cuando Fabián Medina Flores tomó la cola del vestido de Sol Pérez y la abrió más de lo que debía, tanto que terminó mostrando la bombacha de la joven.

Pero no terminó ahí. A Sol Pérez se le manchó la falda del vestido en plena fiesta, lo que terminó por arruinarle la noche. Pero ella no cree que fuera un accidente, mucho menos un descuido de su parte. Su teoría va mucho más allá.

“En la entrada, había un queso con pedacitos de remolacha, a mí la remolacha no me gusta, así que comí un poco de queso y nada más… Ya habían levantado lo platos y en la quinta tanda, me levanto para hacer las notas a los ganadores, y una productora me dice: ‘¡Sol, te manchaste todo el vestido con remolacha!’, parecía que me había venido la menstruación”, relató Sol en el programa de Mariano Iúdica en América.

Ahora bien, ¿por qué sospecha que se trató de un plan pergeñado por algún misterioso enemigo?: “Ya me había levantado en tandas anteriores y tenía el vestido impecable, la remolacha era parte de la entrada y a esa altura ya estábamos en el postre… Miramos la silla, y había dos pedazos de remolacha en el asiento ¡Me quería morir! Pensaba: ‘¿Cómo me voy de acá sin que nadie diga que me vino y que soy una sucia que no uso toallita? Parecían dos manchas de que me había venido”, insistió Sol mientras mostraba el vestido arruinado por la remolacha.