Sol Pérez, enojada: "No actúo en la película, fue mi culo a grabar"

Sentada en la mesa del ciclo Pampita Online –que sigue emitiéndose por la pantalla de cable de KZO con la conducción de Angie Balbiani y del cual es panelista–, Sol Pérez se refirió a las críticas que recibió por su participación en la película Bañeros 5.

Fue ahí cuando se refirió a la crítica de la película que hizo el periodista Gaspar Zimerman para el diario Clarín, en que la calificó como "un celebérrimo culo".

"Algunas críticas machistas me causan mucha gracia, pero hay cosas que me molestan porque van al pensamiento machista de que una mujer se queda en su cuerpo, que no puede pensar, no puede hacer otra cosa", comenzó Sol Pérez, tras ser consultada por Balbiani sobre las críticas en general que recibe.

"O sea, yo no actúo en la película, fue mi culo a grabar. Mandaba el culo y no se me moría el perro, porque se me murió mientras grababa la película. La verdad es que esas cosas me molestan. Es el ataque horrible a la mujer y el ataque que siempre me hacen que es «bueno, se le acabe el culo ¿qué va a hacer?»", continuó.



En la reseña, Zimerman sostiene que "hoy resulta difícil de concebir que esta franquicia siga viva" (por Bañeros), señala que este tipo de humor “ya en los 80 era antiguo" y que las actuaciones "no pueden ser calificadas como tales".

"Como en las comedias de la temporada teatral de verano, aquí el anclaje mediático es fundamental. De ahí surgen las –de otra manera injustificables– presencias de los hermanos Caniggia y de Mica Viciconte. Y del celebérrimo culo de Sol Pérez, que se destaca entre unos cuantos pares de nalgas anónimas", se lee en la nota.