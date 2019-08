Soledad Pastorutti, la cantante de Arequito, pasó por A Diario y por De 12 a 14 y habló de su trayectoria, su lugar de origen y su nueva música. "Creo que estoy buscando un estilo propio, y lo tengo. Soledad hace 23 años pasó por muchos matices. Hoy por lo menos me he puesto la difícil tarea de lograr un folclore aggiornado a estos tiempos", dijo.

La Sole es oriunda de Arequito, lugar que eligió para vivir y formar familia. "Si puedo sacar un disco y si me va bien o me va mal hay alguien en casa esperándome. Mi felicidad pasa por lograr las dos cosas", confesó. "Yo soy cantante desde que soy muy chica. Después se sumaron mi marido y mis hijas, por elección mía. Yo nunca me permitiría culparlas a ellas por no haberme realizado como profesional y viceversa", agregó.

Consultada por su nuevo material compuesto junto al colombiano Carlos Vives, dijo: "Hace muchos años que me conoce. Es el tipo con más energía que he visto. El quería producir un disco. Ama la música argentina y sabe mucho de mi historia. Ahí nace La Gringa".

En cuanto a su aprendizaje como artista, contestó: "Lo más lindo que me pasó es el contacto con la gente". "Creo que soy real. Y como cualquier persona me equivoco. De eso se trata, equivocarse a veces. Aprendí de los peores de mi carrera mucho más que de los mejores. Y cero que he tenido pocos peores momentos y eso no me ha permitido tanto crecer como yo quisiera", explicó.

"Vamos a estar presentando las nuevas canciones "La Gringa" y "Aunque me digas que no" y algunas cosas más", dijo sobre su presentación del 6 de septiembre en el Teatro del Círculo y el 5, 6, 11 y 12 en el Teatro Ópera de Buenos Aires. También declaró que intentará publicar su nuevo disco el 12 de octubre, día de su cumpleaños.

