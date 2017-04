Soltá la Banana Stand Up: son ocho y se ríen de lo cotidiano

Soltá la Banana Stand Up! se presenta los viernes, siempre a las 22, en el citado espacio

¿Y por qué «Soltá la Banana»? “Los monos que no sueltan las bananas colocadas estratégicamente por los cazadores son atrapados en África. No queremos que nos pase lo mismo. Tampoco al público”, explican.

“Lo mismo que le sucede al público, lo común, y no tanto“ –sostienen–“pero muchas veces colocado en un envase extraordinario: dietas, sexo, parejas, mascotas, hijos, fiestas infantiles, hazañas argentinas en la luna o dinosaurios con celulares.”

Tal como ellos lo explican: “No contamos chistes, no hacemos malabares, no utilizamos narices de payaso. Sí se abordan vivencias cotidianas, pero con un giro que provoca la risa”.

Este viernes a las 22, en Blackmore, Sarmiento 384, se presenta el espectáculo de humor Soltá la Banana Stand Up!

