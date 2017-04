Star Wars: afirman que Carrie Fisher aparecerá en el episodio IX

Tal como se había anticipado al poco tiempo de su muerte, la imagen de la actriz no será reproducida de modo digital , sino que se empleará material de archivo, debido a la existencia de una gran cantidad de escenas que no fueron utilizadas en los dos últimos rodajes.

La actriz Carrie Fisher, fallecida el pasado 27 de diciembre, será parte del Episodio IX de la popular saga “Star Wars” en el reconocido rol de la princesa Leia Organa. La información fue confirmado por su hermano Todd en una entrevista concedida al New York Daily.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo