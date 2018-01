Sube a escena La fórmula del clown, un espectáculo pedagógico

Este sábado a las 21.30, en el teatro Caras y Caretas, Corrientes 1518, se presenta La fórmula del clown, "espectáculo pedagógico" de y con Fausto Ansaldi.

En la puesta en escena, la ciencia (y su método), la formación y la experiencia se cruzan para promover la expresividad a través de técnicas y herramientas que trascienden el teatro y son aplicables a la vida personal.

“El proyecto se llama La fórmula del clown y lo de «ciencia» es porque analizo al clown como si fuese una molécula: mediante el método científico, explico la propiedades de su materia. Y el método consiste en activar esta molécula y siguiendo sólo siete pasos. Así llegaremos a otro patrón de conducta”, explicó Fausto Ansaldi, en diálogo con Rosario3.com.

El clown y pedagogo teatral es quien asume esta “pieza de ensayo teatralizada” que articula espectáculo, conferencia, clase magistral y taller. ¿Cómo? Mediante “unas técnicas precisas, con una filosofía que lo sustenta”.

El otro dato es que a este método “lo puede aplicar cualquiera. No es solamente para los teatreros”.

—¿Con qué se va a encontrar el público que asista?

—Se va a encontrar con un espectáculo pedagógico, con una experiencia vivencial que le va a permitir activar la expresión, esa parte que, a veces, no sabemos cómo sacarla. No es un espectáculo (tradicional) de sentarse a verlo, sino que se trata de una experiencia. A «a la fórmula» no se la llevan escrita, se la llevan en el cuerpo. Son técnicas que podés aplicar en tu vida y en el día a día.